De l’arsenic sous une école enfantine

«Si les enfants ne mangent pas la terre, il n’y a pas de problème»

La parcelle sur laquelle se trouve l’école enfantine de Liesberg (BL) est polluée à l’arsenic. Malgré la présence de ce métal lourd, considéré comme toxique, les autorités veulent agrandir l’établissement scolaire. Deux habitants s’y opposent.

Contacté, le président de la commune, Markus Wackernagel, est tout sauf enchanté: «Ces deux citoyens ne ratent pas une occasion de nuire à la commune de Liesberg! Ils ne s’intéressent pas à l’affaire en question, ils veulent juste empêcher que les choses se passent». A la question de savoir si l’arsenic ne présente pas un danger pour les enfants, Markus Wackernagel répond: «L’école enfantine se trouve à cet endroit depuis 50 ans et je n’ai jamais entendu parler du moindre problème. Et l’arsenic n’est dangereux que pour les petits enfants, seulement s’ils mangent la terre. Mais ça ne pose pas de problème pour les enfants en âge d’aller à l’école enfantine.»

«Nous ne mourrons pas plus vite qu’ailleurs»

Pourtant, note «Blick», la direction cantonal des constructions et de l’environnement met en garde dans un rapport contre la présence du métal lourd sur la parcelle. Elle a même conseillé au conseil communal d’enlever une couche de terre polluée et de la remplacer par une terre saine par mesure de précaution. La direction déconseille également de cultiver des légumes sur le terrain et préconise l’installation d’un gazon épais. Or un coup d’oeil sur place montre qu’il n’y a aucun gazon. Pour la porte-parole de la direction des constructions, Andrea Bürki, la situation est d’autant plus problématique que le taux d’arsenic mesuré au niveau de la place de jeux est dix fois plus élevé que la concentration moyenne que l’on retrouve ailleurs.