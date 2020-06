Mort de George Floyd

«Si les fondations sont détruites, nous le sommes aussi»

Meghan Markle a été bouleversée par la mort de George Floyd. Dans un discours virtuel à son ancien lycée, la duchesse de Sussex a expliqué pourquoi.



«Je ne savais pas vraiment quoi vous dire. Je voulais trouver les mots justes et j'étais nerveuse parce que j'avais peur d'échouer et de me faire étriller, mais j'ai compris que la pire chose à faire c'était de ne rien dire. Parce que la vie de George Floyd était importante, tout comme celle de Philando Castile et de Tamir Rice, et celle de tous ceux dont on ne connaît pas les noms, a-t-elle déclaré. Maintenant vous (les jeunes à qui elle

s'adresse) allez faire partie de la reconstruction. Souvent, les gens se demandent combien de temps cela va prendre. Nous allons reconstruire, encore et encore, jusqu'à ce que cela soit reconstruit. Parce que quand les fondations sont détruites, nous le sommes aussi.»