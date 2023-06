Sénégal: Le bilan passe à 16 morts, mais les tensions diminuent

Les Sénégalais continuent de redouter une arrestation du candidat déclaré pour la présidentielle de 2024. Alors que les camps d’Ousmane Sonko et du président Macky Sall se renvoient la responsabilité des violences et des morts, le gouvernement a décidé de couper «temporairement» internet sur les téléphones.

Des «forces occultes»

Dans un communiqué dimanche, le Pastef, parti d’Ousmane Sonko, condamne «la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité» et accuse le pouvoir d’utiliser «des milices privées» pour «mater» les populations civiles. Il donne un bilan de 19 morts parmi les manifestants. Il continue d’exhorter les Sénégalais «à se défendre par tous les moyens et à riposter».