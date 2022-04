Football: «Si Lewandowski jouait en Espagne, il aurait un Ballon d’or ou deux»

En 2020, il avait tout de même été sacré meilleur joueur mondial de l’année par la FIFA, qui lui avait remis le trophée The Best. Une bien maigre consolation.

Un départ cet été?

Alors que la piste catalane chauffe de plus en plus, du côté de la Bavière, Julian Nagelsmann a dit vendredi vouloir garder son joueur: «j’aimerais que nous parvenions à un accord avec Lewandowski et je veux prolonger son contrat». Néanmoins, plusieurs sources venues d’Allemagne rapportent que les relations entre l’entraîneur du Bayern et son attaquant vedette ne sont pas au beau fixe.