Vaccination contre le Covid – «Si ma mère avait reçu un rappel, elle serait toujours en vie»

Toujours plus de pays administrent une 3e dose

On sait depuis un certain temps que la protection par le vaccin diminue avec le temps, notamment avec le vaccin Pfizer, grâce à des études menées en Israël et aux États-Unis, rappelle la «SonntagsZeitung». En juillet, Israël était devenu le premier pays du monde à vacciner sa population une troisième fois, suivi par les États-Unis et la France, puis d'autres pays, dont récemment l'Allemagne. Dans ce dernier pays, les autorités recommandent une troisième dose pour les plus de 70 ans six mois après la vaccination de base.