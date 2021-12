Football : «Si Manchester United vous contacte, vous ne pouvez pas dire non»

Nouveau coach à Old Trafford, Ralf Rangnick explique pourquoi il ne se voyait pas refuser l’offre des Red Devils. Il effectuera ses débuts contre Crystal Palace. dimanche

«Je me suis bien familiarisé. Il est assez évident que l’équipe a des joueurs jeunes et talentueux en abondance. Le principal objectif pour moi est d’amener plus d’équilibre», a déclaré l’entraîneur allemand de 63 ans lors de sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions, qu’il occupera jusqu’à la fin de saison avant d’endosser un costume de consultant pour Manchester United.