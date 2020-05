ALFA ROMEO TZ3 STRADALE ZAGATO

Si Mario Andretti était une voiture

Mario Andretti est italo-américain, tout comme l’Alfa Romeo TZ3 Stradale de Zagato.

L’Italo-Américain Mario Andretti est l’un des pilotes automobiles les plus importants et polyvalents de l’histoire du sport automobile des États-Unis. Parmi ses nombreuses victoires, il a notamment été vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 1969 et a couronné sa carrière en remportant le championnat du monde de Formule 1 en 1978 à bord de la légendaire Lotus 78, la première «wing car» dans la catégorie suprême.

Un mélange rare

Il y a déjà eu beaucoup de voitures de sport britanniques avec de gros moteurs V8 des États-Unis, comme la Cobra de Carroll Shelby ou la Jensen Interceptor. Mais pour trouver une Italienne avec un moteur américain, il faut creuser un peu plus. On pourrait à ce stade citer en exemple les sportives d’Intermeccanica. Mais une Alfa Romeo avec un gros moteur venu d’outre-Atlantique est sans nul doute plutôt rare.

Un modèle du passé

Une amitié italo-américaine

Andrea Zagato disait à l’époque: «Grâce au partenariat entre le groupe Fiat et Chrysler/Dodge, j’ai pu développer la première Alfa Romeo américaine». Avec plus de 600 ch et un couple de plus de 700 Nm pour 5000 tr/min, chacune des six vitesses fournissait une puissance plus que suffisante. Son prix en 2010 dépassait le million d’euros. Les clients ayant eu le privilège de se payer une TZ3 ont été triés sur le volet par Zagato. Il n’est donc pas surprenant que l’Italo-Américaine soit aujourd’hui une pièce rare très convoitée, si tant est qu’elle fasse un jour son apparition sur le marché.