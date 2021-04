Procès à Vevey (VD) - «Si mes souvenirs sont bons»: tendu, Lionel Girardin se débat

Il est arrivé sans masque, d’un pas vif et le regard haut, devant le tribunal. Accueilli par les caméras et les appareils photo de la presse, Lionel Girardin a foncé tout droit vers la salle d’audience. Mais dès le départ du procès, derrière le masque noir enfilé entretemps, la tension. La voix hésitante lors des premières minutes, il a tout de suite été interrogé par la présidente du Tribunal correctionnel.

D’abord, le point qui concerne la femme de Lionel Girardin, rémunérée pour la gestion des RH de la Fondation Apollo, d’utilité publique, via la société privée de son mari et sans appel d’offres (lire notre rappel des faits reprochés ). «Si mes souvenirs sont exacts», «Si mes souvenirs sont bons»: la phrase a été prononcée plusieurs fois. C’était un des nœuds du problème: les décisions ont souvent été prises oralement, sans être protocolées dans des PV. Ne reste alors que les déclarations divergentes. «Pour moi, c’était clair que la Fondation était au courant que mon épouse fournissait ce travail», a dit le municipal, tandis que le procureur a énuméré les déclarations d’autres membres du Conseil prétendant le contraire.

Rire nerveux

Les quelques interventions du procureur ont souvent provoqué le rire nerveux de Lionel Girardin, mis en difficulté. Son avocat lui glissait parfois des éléments, ce qui a notamment agacé l’avocate de la Ville de Vevey, qui a signifié qu’elle posait des questions au prévenu, et non à son avocat. Autre rire nerveux quand la présidente a posé la question qui, d’une certaine façon, était la plus basique: «Referiez-vous la même chose aujourd’hui?» Réponse: oui, «mais je m’assurerais que toutes les discussions et toutes les décisions avaient été protocolées. Il y a un apprentissage à tout cela», a-t-il dit.