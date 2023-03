Football : «Si notre plan fonctionne, Mbappé ne va pas s’amuser»

L’inamovible cadre du Bayern Munich Thomas Müller était en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour face au PSG. Et il a longuement évoqué Kylian Mbappé.

Pour l’attaquant du Bayern Munich Thomas Müller, Kylian Mbappé est sans conteste le joueur «le plus spectaculaire» du Paris SG, pas seulement dans «l’esthétique» mais aussi dans «l’efficacité», a-t-il estimé mardi, à la veille d’affronter le PSG en Ligue des champions.

«Le joueur le plus spectaculaire actuellement, c’est très clairement Kylian Mbappé. Son explosivité combinée aux bons choix dans la surface de réparation. Il va aussi là où doit se trouver l’attaquant. Ce n’est pas seulement de l’esthétique, mais c’est aussi très efficace. Ça me plaît beaucoup», a souligné Thomas Müller en conférence de presse.

«Le monde entier aime le regarder jouer. Demain, on ne va pas le regarder, on va le gêner dans son travail. Si notre plan fonctionne, il ne va pas s’amuser», a ajouté Thomas Müller, double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2013 et 2020.