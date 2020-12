Suisse: lutte contre le covid : «Si nous avions plus de données en temps réel…»

En Suisse, des chiffres à jour auraient été d’une grande aide, surtout en vue d’une stratégie au début de la deuxième vague en automne. Mais il existe un manque de volonté et de coordination.

En ce qui concerne les décès, en octobre et novembre, les chiffres réels étaient dans certains cas jusqu’à 100% plus élevés par semaine que les cas rapportés par l’OFSP. Depuis début décembre, les données de l’office dépassent à nouveau les chiffres réels.

Longue attente

Cela ne signifie pas qu’«on ne peut pas estimer de manière fiable des paramètres-clés tels que le taux de reproduction à partir des données actuellement disponibles», a déclaré à Keystone-ATS un expert en la matière, qui souhaite rester anonyme. «Mais si nous avions plus de données, surtout en temps réel, nous aurions aussi plus d'informations sur la progression quotidienne de la pandémie.»

En raison de la nature particulière du virus, les contaminations ne sont détectées que cinq jours plus tard environ. Et un certain délai est toujours nécessaire avant que le virus ne réagisse aux mesures prises. Cela devient soudainement problématique si les médecins et les hôpitaux ont du retard dans le traitement de leurs rapports.