Guy Parmelin : «Si nous ouvrons trop vite, nous risquons de devoir fermer de nouveau»

Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter (PLR) et Guy Parmelin (UDC) sont revenus, entre autres, sur les dernières décisions liées à la crise sanitaire.

Interviewé aux côtés de sa collègue Karin Keller-Sutter (PLR) dans «Schweiz am Wochenende», Guy Parmelin est revenu, entre autres, sur la situation sanitaire en Suisse et les dernières décisions prises par le Conseil fédéral en matière de réouverture des commerces et restaurants.

Conscient des craintes de nombreuses personnes sur le plan économique, le président de la Confédération s’est voulu rassurant quant à l’avenir: «Aujourd’hui, les vaccinations progressent, l'immunité augmente. Cela aide les gens et l'économie. En attendant la reprise, la Confédération et les cantons mettent tout en œuvre pour que le soutien économique soit effectif.»

Karine Keller-Sutter se dit, elle, très «déprimée» par la situation qui touche de plein fouet les milieux de la restauration et de la culture: «Mais nous pouvons être reconnaissants de vivre dans un pays qui, notamment grâce à une politique financière tournée vers l'avenir, est en mesure d'aider les gens et d'atténuer les conséquences de la pandémie. En 2020, la Confédération a mis 15 milliards de francs à leur disposition et 21 milliards supplémentaires seront ajoutés en 2021.»

«Nous ne vivons pas dans une dictature, le peuple reste le patron» Guy Parmelin, président de la Confédération

Concernant la pression de ceux qui aimeraient une réouverture plus rapide des restaurants et autres lieux culturels, le Vaudois soutient que le Conseil fédéral pèse toujours le pour et le contre, entre la situation épidémiologique et la situation économique et sociale. «Si nous ouvrons trop vite, nous risquons de devoir fermer de nouveau. Ces effets yo-yo n'aident personne. Malheureusement, la pandémie ne disparaîtra pas simplement parce que nous ouvrons plus rapidement.»

Le Conseil fédéral, accusé de faire une politique de dictature par l’UDC, est défendu par son président: «Nous ne vivons certainement pas dans une dictature, ne serait-ce que parce que le peuple est le patron ici.» Des propos partagés par sa collègue PLR: «Le Conseil fédéral a introduit une loi d'urgence au début de la crise, basée sur la loi sur les épidémies, qui a été adoptée par le peuple. Elle est également basée sur la Constitution fédérale. Et le Conseil fédéral est élu par le parlement… Je ne vois rien d'antidémocratique ici.»

Ne pas se laisser miner par les critiques

Traité par ailleurs de «demi-conseiller fédéral» par certains, Guy Parmelin a tenu à utiliser l’humour pour répondre: «Si je suis un demi-conseiller et un demi-président de la Confédération, me voilà entier en additionnant les deux!»

Plus sérieusement, celui-ci avoue qu’aucune critique n'est agréable, mais qu’il ne faut pas non plus les laisser prendre le dessus: «Ce qui m’interpelle, c’est qu'aucune distinction n'est faite entre les personnes et leur décisions.» Selon lui, les attaques contre les idées et les projets peuvent être très agressives et font partie du jeu. «Mais les attaques personnelles ne sont pas compatibles avec les valeurs de la Suisse.»

Selon Karin Keller-Sutter, «le débat politique peut être rude et il n’y pas de problème». Mais il est dangereux de douter des institutions «qui font la force de la Suisse».

Jamais aussi drastique que les autres

Elle termine en soulignant que le Conseil fédéral doit faire face à la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale et que, pour cette raison, la politique de parti n’a pas sa place dans le débat: «Le Conseil fédéral a accordé une grande importance à la responsabilité personnelle et, bien que la Suisse ait été pendant de nombreuses semaines l’un des pays les plus touchés du continent, nous n'avons jamais adopté de restrictions aussi drastiques que nos pays voisins. Et nous ne sommes pas plus mal lotis aujourd'hui.»