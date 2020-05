Cyclisme

Si on écourtait les grands Tours d'une semaine?

Cette idée, pas forcément saugrenue, est préconisée par Alejandro Valverde, champion du monde 2018.

Les trois grands Tours écourtés d'une semaine? C'est la préconisation du coureur cycliste espagnol Alejandro Valverde, qui considère que les Tours de France, d'Espagne et d'Italie, tous reportés en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, devraient s'en tenir à deux semaines de course.

«Quinze jours, c'est plus que suffisant»

Le Giro et la Vuelta devraient être organisés après, mais n'ont pas encore officialisé quand. L'UCI se laisse jusqu'au 15 mai pour fixer des dates. «Quinze jours de compétition, c'est plus que suffisant pour que les fans puissent en profiter, et pour que le Tour, le Giro et la Vuelta s'en sortent (économiquement)», a insisté le champion du monde 2018 sur route, qui a aussi convenu que «le Tour (de France) passera toujours en premier, évidemment».