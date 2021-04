La chanteuse canadienne de 26 ans donne dans une pop assez sombre et mélancolique.

Les fans de la Québécoise ont dû se montrer patients. Ses EP «Big Boy» (2016) et «Main Girl» (2017) ont permis à Charlotte Cardin d’exploser et de se produire dans de grands festivals, dont le Paléo. Avec son premier disque, «Phoenix», Charlotte Cardin pourrait bien s’imposer encore davantage dans le paysage musical avec son univers à plusieurs facettes.

Ce n’était pas mon plan à la base. J’ai sous-estimé le temps que ça allait prendre d’écrire un disque. J’attendais que l’inspiration me tombe dessus. Je n’avais jamais été confrontée au fait de devoir produire une quinzaine de titres en un temps donné. J’ai donc dû réapprendre à écrire de la musique, en allant bosser tous les jours au studio. À cause de la pandémie, j’ai aussi décalé la sortie d’un an.