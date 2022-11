Charles Nouveau part en tournée avec Hors jeu

Le football et Charles Nouveau, c’est une histoire d’amour. L’humoriste romand de 32 ans pratique ce sport, a été coach, a brièvement travaillé à l’UEFA, a commenté des rencontres pour la télévision et continue de le faire à la radio dans «Footaises». Quoi de plus naturel alors que d’en parler sur scène? En 2018, il a donc créé «Hors jeu», un spectacle qu’il reprend dès le 3 novembre 2022, alors que la Coupe du monde approche.

Avez-vous modifié le spectacle pour qu’il colle au Mondial 2022?

Je l’ai modifié, mais pas seulement par rapport à la Coupe du monde. Comme pour les autres spectacles, on réactualise petit à petit. On enlève des choses qu’on aime moins, on ajoute des choses qu’on aime davantage. Et comment ne pas évoquer, dans un spectacle qui parle de foot, ce Mondial complètement absurde?

«Hors jeu» nous fera rire même si on déteste le foot?

Si on n’aime pas le foot, il faut venir. Je pense que les premières personnes pour lesquelles j’ai écrit ce spectacle, ce sont celles qui n’aiment pas le foot. Le pari de base, c’était de faire quelque chose qui fasse autant marrer les gens qui aiment le foot que ceux qui n’aiment pas du tout ça, voire qui s’en foutent.

Que représente le football pour vous?

C’est une question compliquée, presque philosophique. C’est une source de joie et de frustration, d’émotions très fortes depuis que je suis tout petit. Je ne me vois pas perdre de l’intérêt pour ce sport dans les années qui viennent et j’ai l’impression que ça fera toujours partie de ma vie. Il y a très peu de choses qui sont capables de générer autant de joie chez moi.

Vous jouerez le spectacle avant, pendant et après la Coupe du monde. Vous allez constamment l’adapter en fonction des résultats?

Je ne me pose pas particulièrement la question. Je vais suivre cette Coupe du monde. On va tous, dans une certaine mesure, faire un genre de boycott, parce qu’on est nombreux à penser qu’elle est problématique, moi le premier. Mais on est aussi des êtres humains et des fans. On va tous faire les malins pendant quelques semaines et ensuite on se demandera à quelle heure est Argentine-Portugal.

Pour fixer les dates auxquelles vous jouerez, vous avez consulté le calendrier des matches pour ne pas vous produire un soir de rencontre?

De manière générale, comme il y a du foot tout le temps, il y a souvent des matches quand je joue. Mais dans mon calendrier, sur mon ordinateur, j’ai marqué tous les matches de mon équipe préférée et je dis «non» à certaines dates. C’est un des seuls trucs pour lesquels il y a un suivi un peu rigoureux dans ma vie, donc il faut que je m’y tienne. Et concernant les matches de la Coupe du monde, forcément, on ne peut pas jouer en même temps que la Suisse. On ne peut pas demander aux gens de choisir entre la Nati et moi.