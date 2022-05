Guerre en Ukraine : «Si on ne regarde pas les ruines, on peut croire qu’on est guéris»

Au marché de Boutcha, les habitants s’efforcent de continuer à vivre «pour ne pas devenir fous».

Habillée en rouge et rose, les couleurs de sa boucherie, Valeria Bilyk, 21 ans, ne veut «pas y penser» et se concentre sur la réouverture du petit marché couvert où elle travaille avec son mari. «Chaque jour, ça va mieux, on voit des gens revenir avec leurs enfants, leurs chiens», remarque-t-elle. «Si on ne regarde pas les ruines, on peut croire qu’on est guéris.»