Actualisé 17.05.2020 à 11:14

Football

«Si on ne reprend pas, je me jette du 10e étage»

Marius Sumudica, entraîneur roumain de Gaziantepspor, dernier de D3 turque, a mal digéré la quarantaine locale.

de Robin Carrel

Marius Sumudica a pourtant l’habitude du chaud, lui qui a coaché Al-Shabab en Arabie Saoudite la saison dernière. KEYSTONE

Le Bucarestois de 49 ans en a pourtant vu, au cours de sa longue carrière (une dizaine de clubs comme joueurs, une quinzaine comme coach, 3 sélections en équipe nationale et entraîneur roumain de l'année 2016). Mais celui qui est désormais à la tête de Gaziantepspor, une équipe qui a fait la culbute en 3e division turque, n'en revient pas des derniers jours qu'il a passés.

«Après ces deux semaines de quarantaine, s'ils me disent que le championnat ne va pas recommencer, je me jette depuis le 10e étage! Il n'y a pas de grilles à la fenêtre, alors j'escaladerai le radiateur. J'espère toutefois m'arrêter dans les arbres, vers le premier étage», a-t-il soufflé dans les médias de son pays. Car le coach en a vu des vertes et des pas mûres, depuis qu'il a quitté sa patrie pour retourner dans cette ville de deux millions d'habitants, dans le Sud du pays près de la Syrie, où la canicule règne ces derniers jours.

«C'est dur cette quarantaine, il me reste trois jours, disait-il dimanche. Aujourd'hui, il fait 36 degrés et nous sommes logés au dernier étage d'un logement pour étudiants. Nous n'avons pas de climatisation, alors je m'aère avec une serviette. Si je mettais le ventilateur, j'aurais peur d'attraper la grippe et qu'ils me remettent à l'isolement. J'ai entendu dire que nous n'allons pas voir de pluie pour les quatre prochains mois!»