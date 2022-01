Santé : Si rien n’est fait, la planète sera bientôt complètement myope

L’altération de la vue, omniprésente en Asie, progresse en Occident. Des experts sonnent l’alarme.

La sédentarité, facteur No 1 du développement de la myopie.

Selon les projections actuelles, en 2050 la moitié de la population mondiale sera myope. Ce trouble de la vision se développe à bas bruit dans les pays développés, où le problème touche déjà deux personnes sur cinq, fortement dans 5 à 10% des cas. «Ces deux proportions sont en hausse et, surtout, il y a de plus en plus d’enfants myopes», alerte Ramin Tadayoni, ophtalmologue à l’hôpital Rothschild, à Paris. L’institution a annoncé la création d’une structure spécialisée dans ce phénomène.