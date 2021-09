Football - «Si Ronaldo mangeait du crottin de cheval…»

Vous feriez quoi vous si Cristiano Ronaldo débarquait dans votre vestiaire? À Manchester United, certains, surtout les plus jeunes, ceux qui l ’ont toujours admiré, l e dévorent des yeux.

«Vendredi soir à l’hôtel, lorsque vous avez terminé votre repas, vous pouvez prendre une tarte aux pommes, une crème anglaise ou un brownie. Aucun joueur n’y a touché. Ils regardaient tous l’assiette de Cristiano pour manger la même chose. Qu’y avait-il dans l’assiette de Ronaldo? Du quinoa, de l’avocat et des œufs durs. Ce gars est dans une forme incroyable», a déclaré Lee Grant, le troisième gardien des Red Devils, juste avant la victoire contre Newcastle.

Et d’ajouter: « Si Ronaldo devient votre coéquipier, ce n’est pas comme si vous alliez imaginer que vous pourriez être aussi bon s que lui – mais vous verriez son professionnalisme de près et vous voudriez imiter tout ce qu’il fait, pour être aussi bon que possible. Si Ronaldo arrivait à l’entraînement à 8 heures, j’arriverais à l’entraînement à 8 heures. S’il partait à 19 heures, je partirais à 19 heures. Il y a beaucoup de grands noms dans le vestiaire de United, mais Ronaldo est l’élite de l’élite» , a affirmé l’attaquant de Birmingham.