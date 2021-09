Tensions entre Cyril Hanouna et Sophie Tapie

Hanouna à Sophie Tapie : «Si t’es pas contente d’être là, tu peux y aller»

Se sentant piégée par les questions de Cyril Hanouna à propos de son père, Sophie Tapie lui a montré son agacement dans «Touche pas à mon poste!»

Malaise et tensions mardi 28 septembre 2021 sur le plateau de «Touche pas à mon poste!». Invitée par Cyril Hanouna pour la promotion de son album «1988», la chanteuse passée par «The Voice» a interprété un titre en live avant de rejoindre les chroniqueurs autour de la table. Et c’est là que les choses se sont gâchées.

Cyril Hanouna éprouve une «grande tristesse»

La séquence a profondément heurté le demi-frère de la chanteuse et chroniqueur de «Touche pas à mon poste!» Stéphane Tapie qui regardait l’émission chez lui. Il a fait part de sa colère sur Twitter en indiquant que certaines choses pouvaient se régler sur les réseaux sociaux et d’autres en face à face.

Le message est visiblement passé, puisque Cyril Hanouna a fait savoir plus tard qu’il avait évoqué le sujet avec Stéphane, qu’il considère comme son grand frère. «Je lui ai dit que la réponse de Sophie m’avait rendu un peu maladroit et j’éprouve une grande tristesse car je l’aime vraiment. Stéphane et moi on se voit demain, car un ami c’est important», a-t-il ajouté.