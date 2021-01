États-Unis : Si Trump veut jouer au golf, pas sûr que l’Écosse lui ouvre ses portes

La Première ministre écossaise a affirmé mardi que le golf n’était pas une raison essentielle de voyager, alors que la presse a affirmé que Donald Trump se rendrait en Écosse à mi-janvier.

Le complexe de golf Turnberry n’a pour l’instant pas répondu aux sollicitations de l’AFP. Avec plus de 75’000 morts, le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et la tendance s’est aggravée ces dernières semaines, en raison d’un nouveau variant plus contagieux du virus.