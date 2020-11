Lukas Gage : «Si tu dis de la merde, assure-toi que ton micro est coupé»

Pensant qu’on ne l’entendait pas, un réalisateur s’est moqué de la petite taille du logement de Lukas Gage pendant une audition.

Comme beaucoup de comédiens en ces temps de pandémie, Lukas Gage fait des auditions sur Zoom. Les réalisateurs pour lesquels il passe un casting ont donc une vue sur son appartement, qui n’a rien à voir avec ses talents d’acteur. Pourtant, un metteur en scène, dont on ignore le nom, s’est permis de se moquer de la taille du logement de Lukas juste avant le début de l’audition. Ce qu’il ignorait, c’est que son micro n’était pas coupé et que l’Américain vu dans «Euphoria» enregistrait la conversation.

Alors que Lukas Gage se regarde à l’écran, on peut entendre le réalisateur dire avec dédain: «Ces gens pauvres vivent dans des appartements minuscules.» Un poil désarçonné, le comédien de 25 ans a préféré prendre la chose avec humour et avertir son interlocuteur que son micro était ouvert. «Je sais que c’est un appartement pourri, c’est pour ça qu’il faut me donner ce job, pour que je puisse en avoir un mieux», a-t-il poursuivi. Très gêné, le metteur en scène a présenté des excuses à Lukas, qui en a profité pour lui dire que tout irait bien si justement il obtenait le rôle.