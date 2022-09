Comment Meghan Markle a humilié une jeune employée

Meghan Markle : «Si tu ne confirmes pas que je suis ta petite amie, je te quitte»

Après le deuil, les révélations fracassantes. Les auteurs se bousculent pour sortir leur livre, quelques jours après le dernier adieu à la reine Elizabeth II. Dans un ouvrage intitulé «Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown», un journaliste du «Times», dresse un portrait catastrophique de Meghan Markle. Il revient principalement sur une question épineuse: le comportement de l’Américaine avec son personnel, sur lequel elle faisait régner un climat de terreur.