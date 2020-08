il y a 1h

My name is Fuzzy «Si tu veux écouter mon album, tu dois le visiter»

My name is Fuzzy a sorti «Septante-Quatorze» sous la forme inédite d’une expo qui s’ouvre lundi 24 août 2020 à la Galerie C à Neuchâtel.

de Fabien Eckert

Le nom «Septante-Quatorze» est un clin d’oeil du musicien à son année de naissance, 1984, et à ses influences musicales entre Suisse et France. Remy Ugarte Vallejos

Le batteur de The Rambling Wheels ne manque pas d’originalité. A l’heure du tout numérique, le Neuchâtelois My name is Fuzzy a choisi de prendre le contre-pied en présentant «Septante-Quatorze» uniquement sous forme d’une expo à voir dès lundi 24 août 2020 à la Galerie C de Neuchâtel.

Comment est née cette idée?

J’avais encore envie de musique après la fin des Rambling Wheels, mais je n’arrivais pas à me projeter dans le schéma album-promo-tournée vécu depuis 15ans. Durant ma résidence à Berlin en 2019, j’ai réfléchi à comment présenter ma pop d’une autre manière. L’idée m’est venue de mettre en scène ma musique.

A quoi doit-on s’attendre?

A dix installations, soit les dix titres de cet album. Il y a un vieux téléphone est-allemand qu’on décroche et dans lequel on écoute une chanson, il y a un quintet cathodique ou une installation où il faut pédaler sur un vélo pour produire de l’électricité afin de voir un clip. Je trouverai cool si les gens se sentent frustrés de ne pas pouvoir rentrer chez eux avec ce disque après leur visite et de ne pas pouvoir le trouver non plus sur Spotify.

Justement, à l’heure du digital, c’est un sacré pari.

Oui. Les musiciens sont aujourd’hui noyés dans la masse immense du streaming. J'avais envie de me foutre de ça et de prendre le contre-pied. En allant le plus loin possible dans cette direction, je propose un disque que tu peux écouter seulement si tu viens le voir, le visiter.

Votre expo va-t-elle voyager?