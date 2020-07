Genève

«Si un hérisson est dehors la journée, c’est qu’il a froid!»

Les ados hérissons trouvés en plein jour sont généralement affamés et frigorifiés. Complet, le centre SOS Hérissons appelle à ce que les gens qui les trouvent les fassent grossir chez eux.

«L’année dernière je tirais la sonnette d’alarme avec trente pensionnaires, ce qui était déjà beaucoup. En ce moment, j’en ai soixante…» Christina Meissner n’arrête pas. Le centre de soins SOS Hérissons, qu’elle a créé dans sa maison de Vernier, déborde. «Je reçois tous les jours des dizaines d’appels concernant des hérissons adolescents. Avec le semi-confinement, les gens ont profité de leurs jardins, de la nature. Ils remarquent ces petits qui semblent désorientés et me les amènent.» Pourtant, moyennant un peu de patience, tout le monde peut s’occuper d’un ado hérisson et laisser au centre le temps de s’occuper de cas graves. Il suffit d’attendre qu’il atteigne 450 grammes. «Les mamans hérissons ne sont pas très maternelles. Dès que le petit sort du nid, c’est fini, explique Christina Meissner. Or, ces petites boules ne se débrouillent pas encore.» Les jeunes ne parviennent notamment pas à se nourrir correctement. Affamés, ils ont froid et sortent la journée pour prendre le soleil. Ils sont alors vulnérables et perdus.