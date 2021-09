VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE : «Si un homosexuel demandait un appartement, il ne le recevait pas»

Thierry Delessert, historien à l’UNIL, rappelle que les autorités fichaient les homosexuels en Suisse il y a encore 30 ans.

Il y a tout juste 30 ans en Suisse, Thierry Delessert et son compagnon se voyaient demander lors de leurs recherches d’appartements s’ils étaient homosexuels ou cousins. La première option les privant systématiquement de logement. Ce chercheur à l’université de Lausanne de 56 ans se souvient encore du temps où la police fichait les homosexuels. Si les citoyens suisses acceptent le mariage pour tous ce dimanche, le contraste serait d’autant plus saisissant avec la Suisse conservatrice d’il y a à peine trois décennies.

Des registres «disparus mystérieusement»

Ces registres n’ont toutefois jamais été publiés, et les personnes qui y figuraient n’étaient pas mises au courant. «Il n’y a que Zurich et Bâle qui en 1979 et 1980 ont annoncé officiellement la suppression. En tant qu’historien, c’est frustrant, car les registres ont disparu mystérieusement», déplore le spécialiste. Ses recherches lui ont toutefois permis de retrouver le témoignage d’un commissaire parlant d’environ 200 homosexuels enregistrés par année à Zurich et des annotations manuscrites sur des documents de police où des policiers demandaient la création de ces «fiches» concernant des homosexuels arrêtés. Ces registres étaient à usage interne de la police et ont été détruits, a indiqué le service des archives de Zurich.