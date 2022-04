Le Jura prend des mesures: «Si un loup a faim et s’il est malin, il arrivera malgré tout à ses fins»

Des chiens et de l’électricité

Pas question pour les autorités de marcher à pas de loup. Le renforcement des mesures pour les 50 parcelles à risque est en cours et devrait être prêt pour l’estivage du bétail. Ce plan de protection suit les directives du «Plan Loup» de la Confédération, dont les objectifs sont d’éloigner le loup des troupeaux de chèvres et de moutons, mais aussi de respecter les règles fédérales pour cette première phase de recolonisation de l’espèce.

D’après Pierre-Alain Juillerat, de la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), deux catégories de mesures seront organisées et soutenues par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): d’une part, des chiens de troupeaux seront à disposition d’une dizaine d’exploitations dans le but de limiter le danger aux promeneurs. D’autre part, sur les clôtures seront installés «cinq fils électriques, dont le premier doit se trouver à 20 cm du sol et bien suivre le terrain, ce qui représente un travail considérable de mise en place et d’entretien», précise Pierre-Alain Juillerat, qui dit d’ailleurs chercher des bénévoles pour aider les agriculteurs.