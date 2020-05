Suisse

«Si une assurance ne comprend pas, le tribunal lui expliquera»

Les assurances doivent prendre en charge les dommages liés au Covid, estime l’ombudsman de l’assurance privée. GastroSuisse salue, Generali se désolidarise.

«La conclusion est claire: les assurances épidémie concernées sont soumises à une obligation de versement de prestation», a indiqué GastroSuisse vendredi. Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers genevois, approuve cette «bonne nouvelle. Je suis content de l’énergie mise pas notre faîtière pour défendre ses membres.» Il souligne que les restaurateurs ne demandent ni plus ni moins que le respect des contrats. «En ce moment, nous n’avons plus beaucoup d’argent, mais nous avons bonne mémoire. Si certaines assurances ne comprennent pas qu’un contrat doit se respecter, le tribunal leur expliquera. Par ailleurs, bon nombre d’entre elles sont déjà entrées en matière avec leurs clients.»

Bras de fer

«Notre solution d’assurance pour les restaurants couvre en principe les conséquences des risques résultant de l’exploitation assurée (par ex. la salmonellose). Elle ne couvre pas celles qui surviennent en raison d’une cause externe et qui sont de ce fait moins prévisibles et moins influençables. C’est pourquoi ces conséquences ont été clairement exclues de notre couverture et nos clients ne paient pas de prime pour de tels risques», explique l'assureur, qui compte 61 millions de clients dans 50 pays.