Causes possibles des démangeaisons

Ces deux éléments indiquent qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec votre cuir chevelu. C’est une zone très sensible qui contient les racines des cheveux, des glandes sébacées et sudoripares, et des terminaisons nerveuses. Pour autant, il ne devrait pas faire mal. Les causes qui y sont associées sont nombreuses, allant d’une sécheresse inoffensive de la peau au stress, en passant par le psoriasis.

Ce que vous pouvez faire

1. Le rythme La fréquence de shampooings dépend de votre type de cheveux. Mais c’est un fait: le lavage assèche souvent le cuir chevelu car la couche de sébum naturelle ne peut pas se régénérer. Cependant, des intervalles de lavage longs et irréguliers peuvent entraîner la formation de pellicules. Par conséquent, veillez à vous laver les cheveux régulièrement: tous les deux à quatre jours. À noter aussi qu’un séchage trop chaud peut provoquer de petites fissures sur le cuir chevelu, ce qui peut entraîner une inflammation. Donc, si possible, laissez vos cheveux sécher à l’air libre de temps en temps.

2. Le programme de soins Votre cuir chevelu a besoin d’être nourri et stimulé. Il est donc nécessaire de le masser pendant le shampooing (ou avec une huile spéciale pour le cuir chevelu) et de le dorloter de façon répétée avec quelques coups de brosse doux pour répartir l’huile dans les cheveux. Les mouvements avec la brosse stimulent également le cuir chevelu à produire le sébum, qui protège ainsi du dessèchement.

4. Les influences extérieures

Si vous avez tendance à avoir un cuir chevelu sensible, veillez à le protéger du soleil. Il existe certains sprays, ou vous pouvez aussi opter pour un joli couvre-chef: un chapeau, un foulard, un bonnet… Le stress, la migraine et la tension peuvent également provoquer une irritation du cuir chevelu, car il est moins bien irrigué. De plus, le stress crée des radicaux libres qui modifient la structure de la peau et la racine des cheveux. Lâchez un peu de lest dans votre quotidien et reposez-vous.