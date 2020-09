Football : «Si vous avez une idée, dites-moi»

Réduit à dix pour le troisième match de suite, l’Impact Montréal fait preuve d’une indiscipline monstre. Et Thierry Henry, son entraîneur, ne comprend pas.

Et ce dimanche, lors de la réception de Philadelphie, c’est le Hondurien Quioto qui, après avoir ouvert la marque sur coup franc (5e), a donné un coup de coude à un adversaire et écopé d’un carton rouge, dès la 15e minute. Après quoi, Montréal a pris l’eau.

«On en a parlé après le match contre Vancouver, pour que ça ne se répète pas, mais à un moment donné, tu ne peux pas coacher une réaction, c’est vraiment difficile. Si vous avez une idée, dites-moi», a déploré Thierry Henry après le match. Il faut essayer de se contrôler, et Romell ne s’est pas contrôlé. C’était en plus une faute pour lui. Je n’ai pas vraiment compris la réaction... il venait de mettre un but. On menait 1-0 et encore une fois, on a dû se battre à dix», a-t-il poursuivi.