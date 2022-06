Israël appelle ses ressortissants à quitter la Turquie

Tensions entre l’Iran et Israël : «Si vous êtes à Istanbul, retournez en Israël dès que possible»

Le ministre israélien des Affaires étrangères a appelé lundi, les ressortissants israéliens qui se trouvent en Turquie à quitter «dès que possible» ce pays, par crainte d’attaques iraniennes.

Yaïr Lapid a évoqué un «danger réel et immédiat d’assassinat et de kidnapping».

«À la suite d’une série de tentatives d’attentats terroristes iraniens, ces dernières semaines, contre des Israéliens en vacances à Istanbul, nous appelons les Israéliens à ne pas prendre l’avion pour Istanbul et (…) si vous êtes déjà à Istanbul, retournez en Israël, dès que possible», a déclaré Yaïr Lapid, dans un communiqué. Au cours des dernières semaines, la presse israélienne a fait état de tentatives d’attaques contre des Israéliens en Turquie, citant des sources ayant requis l’anonymat.

Ces attentats auraient été déjoués grâce à une collaboration entre services de sécurité israéliens et turcs, les deux pays ayant resserré leurs relations, ces derniers mois. Évoquant un «danger réel et immédiat d’assassinat et de kidnapping», le ministre des Affaires étrangères a indiqué que «la vie de plusieurs Israéliens a été sauvée». «Je voudrais remercier le gouvernement turc pour les efforts qu’il déploie pour protéger la vie des citoyens israéliens», a-t-il dit.