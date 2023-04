Consommation: Si vous faites vos achats en France, prenez garde aux fausses promotions

Dans les supermarchés français, les paquets spéciaux peuvent cacher des surprises en matière de prix… AFP

L’organisation à but non lucratif française Foodwatch milite pour une alimentation saine et abordable pour tous. Elle a récemment mené une enquête qui intéressera les Suisses qui vont faire leurs courses de l’autre côté de la frontière, se penchant sur les formats spéciaux que l’on trouve de plus en plus dans les supermarchés.

«Encore plus en période d’inflation, de nombreuses personnes souhaitant faire des économies se tournent vers ces bonnes affaires, pensant à juste titre que ces formats vendus en plus grande taille sont plus économiques», explique Foodwatch. Ce n’est pas forcément le cas. «Trop souvent, les supermarchés vendent des formats spéciaux – maxi, familial ou en lot – plus chers au litre ou au kilo que leur format classique. Cette pratique doit cesser!»

«Exceptions», «erreurs d’étiquetage»…

Grâce notamment aux alertes des membres de sa «communauté», l’équipe de Foodwatch épingle douze produits débusqués dans les supermarchés qui illustrent ces arnaques sur l’étiquette, tous plus chers en format spécial qu’en format classique. En guise d’explication, de nombreux distributeurs «invoquent de rares exceptions ou des erreurs d’étiquetage dans les rayons».

«Ces formats sont vendus pour une période donnée, en tête de gondole, loin de leur format classique pour les comparer.» Foodwatch

«Cette pratique est courante. Mais il faut s’armer de patience et d’une loupe pour les repérer», contre Foodwatch. «Ces formats sont vendus pour une période donnée, en tête de gondole, loin de leur format classique pour les comparer et, en plus, ils diffèrent d’une ville à une autre, d’un distributeur à un autre. Comme toujours, c’est aux consommateurs de faire preuve de vigilance.»

C’est pour ça que l’organisation interpelle le gouvernement français et exige de «renforcer la réglementation sur les promotions, afin qu’elle s’applique aux formats spéciaux».