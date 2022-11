Le fondateur d’Oculus crée un casque VR tueur

Casque VR tueur : «Si vous mourez dans le jeu, vous mourez dans la vraie vie»

«L’idée de lier notre vie réelle à un avatar virtuel m’a toujours fasciné», souligne-t-il. «Vous élevez directement le niveau des enjeux au maximum et forcez les gens à repenser fondamentalement comment ils interagissent avec le monde virtuel et le joueur à l’intérieur de celui-ci. De beaux graphismes peuvent rendre un jeu plus réaliste, mais seul le risque de sérieuses conséquences peut donner plus de sensations de réalité à chaque personne dans le jeu.»