Paiements : «Si vous recevez un ancien bulletin, demandez une facture avec QR»

De nombreuses entreprises émettent encore leurs factures sous forme de bulletins de versement rouge ou orange. Pourtant, ceux-ci ne seront plus valables dès le 1er octobre.

Prenez garde: certaines factures vont devenir impayables. 20min/Ela Celik

Dès le 1er octobre, il ne sera plus possible de régler une facture avec un bulletin de versement, mais seulement avec les factures QR et les e-bills. Pour la plupart des consommateurs, ça ne changera pas grand-chose, assure Patrick Graf, président du conseil d’administration de SIX Interbank Clearing: la facture sera différente sur la forme, mais le versement fonctionnera comme avant.

Le temps est compté

Toutefois, selon Patrick Graf, les émetteurs de factures feraient mieux, déjà aujourd’hui, de ne plus du tout envoyer d’anciens bulletins de versement. Sinon, les clients n’auront plus beaucoup de temps pour les payer et risquent de ne plus pouvoir les régler du tout, une fois passé le délai de la fin septembre. «Si vous recevez un ancien bulletin de versement, vous devriez vous adresser à l’entreprise et lui demander une facture QR», conseille-t-il.

Ce sera peut-être le cas, pour prendre un exemple, des personnes qui ont leur assurance-maladie chez Assura. Le dernier envoi groupé des factures pour les mois de juillet, août et septembre était encore sous la forme de bulletins de versements. Assura confirme que les prochaines, pour octobre, novembre et décembre, le seront avec un code QR.

Demande à faire pour un QR

Mais qu’arrivera-t-il à la personne qui aura oublié, ou renvoyé à plus tard, le paiement de sa facture de septembre et qui, en octobre, voudra rattraper le coup? Il faudra soi-même quémander de pouvoir payer: «L’assuré qui est dans ce cas pourra nous contacter et nous lui renverrons sa facture de septembre avec le code QR voulu», rassure la porte-parole d’Assura.

La Poste craint les accrocs Le chemin à faire est encore long. La première semaine d’août, la part des factures QR réglées en Suisse s’élevait à 70%. À La Poste, plus d’un quart de la clientèle se présente encore au guichet avec des bulletins de versement: le 9 août, sur près de 200’000 versements, 53’000 étaient effectués avec ceux-ci. À partir d’octobre, La Poste devra les renvoyer chez eux sans rien pouvoir faire, car elle ne pourra plus effectuer les versements avec les anciens bulletins. Le géant jaune se fait du souci et espère que les deux côtés du guichet feront preuve de compréhension afin qu’il y ait le moins de frustration possible.

Ordre permanent à adapter Attention: un changement important touchera aussi la population. Tous les ordres permanents existants, qui avaient été créés sur la base de factures sous forme de bulletin de versement, ne seront plus réglés dès la fin septembre. C’est notamment le cas pour le paiement des loyers: les locataires ont tous, normalement, été invités ces derniers mois à créer un nouvel ordre permanent dans leur e-banking avec un nouveau modèle de facture, comportant, lui, un code QR. «Sinon, sans adaptation, les ordres permanents ne seront plus exécutés et des rappels seront envoyés», avertit Patrick Graf.