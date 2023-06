Vaud: Victime du sadique de Romont, il est à nouveau condamné

«Le traitement ambulatoire, c’est une ultime perche qui vous est tendue. Parce que vous avez évolué et admis les faits reprochés . Mais si vous récidivez, vous irez en prison, peu importe votre vécu traumatique.» Jeudi, la Cour correctionnelle d’Yverdon (VD) a choisi de laisser une dernière chance à Jean*. Jugé lundi, ce quinquagénaire a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol perpétré sur Tina*, une adolescente de 14 ans, pour des faits datant de 2008.

Le tribunal a considéré que «les actes qui lui sont reprochés sont en lien avec le trouble mental grave dont il souffre». En 1987, alors âgé de 16 ans, l’accusé avait en effet été torturé et violé par le sadique de Romont (FR). Victime à l’adolescence, il était devenu agresseur à son tour. En 2015, il avait déjà écopé de 3 ans et demi de prison pour des faits de même gravité que ceux jugés cette semaine et perpétrés entre 2004 et 2012 sur son fils et ses deux belles-filles.