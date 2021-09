«Call of Duty» : «Si vous trichez, nous venons vous chercher»

Activision, éditeur du jeu «Call of Duty: Warzone», a publié une vidéo pour se moquer d’un tricheur banni et annoncer l’arrivée d’un système antitriche.

L’éditeur de «Call of Duty: Warzone» a promis un système antitriche sur PC d’ici à la fin de l’année.

Véritable fléau des jeux multijoueurs, le recours à la triche ruine depuis longtemps les parties des joueurs dans «Call of Duty: Warzone», mais ses créateurs promettent d’y mettre un terme en s’attaquant aux personnes qui ne respectent pas les règles. «Ce n’est pas un exercice: si vous trichez, nous venons vous chercher», a récemment averti le compte Twitter officiel du jeu «Call of Duty» en publiant une vidéo pour se vanter de son dispositif antitriche.

Elle se moque publiquement d’un tricheur, le célèbre tiktokeur Rush360, en le montrant en train de se plaindre auprès de sa communauté de ne plus pouvoir jouer à «Call of Duty: Warzone», même en créant de nouveaux comptes, les développeurs du populaire jeu gratuit de battle royale ayant procédé à un bannissement total (IP et matériel).