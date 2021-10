Pénuries : «Si vous voulez des cadeaux de Noël, il faut les acheter maintenant»

Selon le patron de Puma, les rayons des magasins seront «plus vides qu’ils ne devraient l’être» en fin d’année à cause des problèmes mondiaux d’approvisionnement.

Getty Images via AFP

«Le quatrième trimestre sera celui où l’approvisionnement sera notre plus grand problème», a relevé M. Gulden.

Le patron de l’équipementier sportif allemand Puma a mis en garde mercredi contre l’impact des problèmes d’approvisionnement sur les emplettes de Noël et recommandé d’acheter ses cadeaux dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises.

«Ce n’est pas une blague»

«En général, et ce n’est pas une blague, je pense qu’il y aura des rayons plus vides qu’ils ne devraient l’être pour les courses de Noël», a-t-il ajouté.

«Les prix ont explosé»

Outre les embouteillages dans les ports , où les navires attendent de pouvoir décharger, les commerces subissent les effets de retard de production, à cause de confinements liés au Covid-19 en Asie dans certaines régions où se trouvent des usines clés.

«Le quatrième trimestre sera celui où l’approvisionnement sera notre plus grand problème», a relevé M. Gulden, d’autant plus que «les capacités de fret sont limitées et les prix ont explosé».