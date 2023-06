Quasi tous les Suisses ont du cash sur eux, pas toujours par choix

Là où le cash aura disparu

Si vivre en Suisse sans cash se révèle difficile, les Suisses en voyage à l’étranger peuvent se rendre compte que dans de nombreux pays, il est possible de tout faire sans jamais toucher un billet de banque. Selon les observateurs, c’est en Suède et en Norvège que pourraient naître les premières sociétés sans cash. En Norvège, entre 2 et 3% des transactions seulement sont désormais opérées en espèces. La Chine a également fait un immense bond vers une dématérialisation des transactions. Là-bas, c’est surtout via les applications de paiement qu’elles se font, plutôt que par carte. L’application Alipay était utilisée en 2022 par 1,3 milliard de personnes et WeChat par 900 millions.