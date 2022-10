«Envoyez-en plus s’il vous plaît» : L’Ukraine utilise Gainsbourg pour réclamer des armes à la France

Le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo jouant sur les clichés romantiques français afin de demander davantage d’armes à Emmanuel Macron.

Musique de Gainsbourg, égéries du charme à la française et coucher de soleil. L’armée ukrainienne a brisé les codes de la communication militaire dans un clip publié mercredi par le ministère ukrainien de la Défense sur Twitter, implorant Paris de faire preuve de «romantisme» en envoyant d’autres pièces d’artillerie Caesar.

«Merci beaucoup, France»

On ne fait pas la guerre avec des fleurs mais Kiev aura eu le mérite d’essayer. Le clip diffusé sur le compte Twitter du ministère ukrainien de la Défense est sans doute la version la plus originale de toutes les suppliques de Kiev pour augmenter l’aide occidentale dans son combat contre la Russie. «Les gestes romantiques prennent diverses formes», peut-on lire dans le clip alors que défilent des images de roses, de chocolat, de nuit tombante sur la Seine avec la tour Eiffel en arrière-plan. Et même de deux mains amoureuses qui s’entrelacent.

«Mais si vous voulez vraiment gagner nos cœurs, rien ne vaut de l’artillerie de 155 mm auto-propulsée et hautement mobile», poursuit le film de 41 secondes sur des images de canons Caesar. Avec, en fond sonore, le très érotique «Je t’aime moi non plus» de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. «Merci beaucoup, France», conclut le clip en français, avec des photos des présidents français et ukrainien, avant de continuer en anglais: «Envoyez-en plus s’il vous plaît».

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, est diffusée avec ces quelques mots: «Sophie Marceau... Isabelle Adjani... Brigitte Bardot... Emmanuel Macron! ... et les CAESARs!».

Armes supplémentaires

Le président français Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière que Paris envisageait l’envoi de six canons Caesar supplémentaires à l’Ukraine, en sus des 18 déjà livrés. Ces canons, fleuron de l’artillerie française, ont une portée de 40 kilomètres. La publication de cette vidéo intervient après deux journées de bombardements d’ampleur sur plusieurs villes et installations ukrainiennes par l’armée russe, qui ont relancé le débat d’un renforcement des capacités de défense de Kiev par ses alliés occidentaux.

La France a aussi fourni jusqu’ici des missiles antichar et anti-aérien, des véhicules de l’avant blindé (VAB), du carburant, des équipements individuels et une quinzaine de canons tractés TRF1 de 155 mm. Elle étudie la possibilité de livrer vingt véhicules blindés Bastion.

Mais d’après le classement établi par le Kiel Institute for the World economy, la France n’est qu’en 11e position pour le soutien militaire à l’Ukraine avec 233 millions d’euros d’aide depuis début 2022, contre 25 milliards pour les Etats-Unis, 4 milliards pour le Royaume-Uni, 1,8 milliard pour la Pologne et 1,13 milliard pour l’Allemagne.