Mafia: prison à vie pour un parrain mouillé dans l’assassinat du juge Falcone en 1992

Une Cour d’assises italienne a condamné mercredi en appel l’ex-chef mafieux Matteo Messina Denaro à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans les assassinats en 1992 des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, selon les médias italiens.

Les assises de Caltanissetta, en Sicile, confirment ainsi le verdict prononcé par défaut en octobre 2020, lorsque le chef de Cosa Nostra, arrêté début 2023, était encore en fuite. Son avocate, Me Adriana Vella, avait demandé l’acquittement, affirmant que son client n’avait eu aucun rôle dans ces assassinats, ni comme commanditaire ni comme exécutant.

Deux attentats à la bombe qui ont provoqué une onde de choc

En mai 1992, une puissante explosion avait éventré une portion de l’autoroute entre Palerme et son aéroport. La déflagration avait été si puissante que l’Institut national de géophysique, qui d’ordinaire prend le pouls du volcan Etna, l’avait enregistrée. Le juge antimafia Giovanni Falcone, sa femme et trois membres de son escorte avaient péri tués dans cet attentat.

Deux mois plus tard, le juge Paolo Borsellino, considéré comme «le frère siamois» du magistrat assassiné, était tué lui aussi dans un attentat à la bombe avec cinq membres de son escorte. Ces deux assassinats avaient provoqué une onde de choc dans le pays et une réponse ferme de l’État qui avait déployé de nombreux carabiniers et policiers sur l’île pour traquer les chefs mafieux.