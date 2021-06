Santé : Sida: des dizaines de pays ont atteint les objectifs de l’ONU

«Il est possible de maîtriser une pandémie qui semblait presque incontrôlable il y a 20 ans»: en 2016, des objectifs avaient été fixés pour 2020, dans le but d’éradiquer le sida d’ici à 2030.

Le rapport ne donne pas de statistiques par pays, mais montre que les morts liées au sida ont diminué dans le monde depuis 2010, sauf en Europe de l’Est et en Asie centrale où les infections ont également bondi sur la même période. Elles ont également légèrement progressé au Moyen-Orient/Afrique du Nord et en Amérique latine.

690’000 décès en 2020

En 2016, des objectifs ont été fixés par l’Assemblée générale de l’ONU pour 2020 dans le but d’éradiquer le sida d’ici à 2030. Cinq ans plus tard, des dizaines de pays ayant des caractéristiques épidémiologiques et économiques diverses ont atteint ou ont dépassé plusieurs de ces objectifs, montrant qu’«il est possible de maîtriser une pandémie qui semblait presque incontrôlable il y a 20 ans», explique l’Onusida.

En 2020, quelque 690’000 décès provenant de causes liées au sida ont été enregistrés, soit une diminution de 55% de 2001 à 2020, relève le rapport, publié à la veille de la cinquième session de haut niveau sur le sida que l’Assemblée générale tiendra les 8-10 juin. Le rapport montre que «les pays dotés de lois et de politiques progressistes et de systèmes de santé forts et inclusifs ont obtenu les meilleurs résultats contre le VIH». Dans ces pays, les personnes vivant avec le VIH ont de meilleures chances d’avoir accès à des services efficaces de lutte contre le virus, y compris son dépistage, l’accès à un traitement médical préventif et à des soins de qualité, et à la délivrance d’un traitement pour plusieurs mois.