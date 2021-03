«Je suis dans un état de sidération totale», avoue le président du PLR Bertrand Reich. Le candidat UDC Yves Nidegger est, lui, «estomaqué par la résurrection» de Pierre Maudet. Malgré l’affaire du voyage à Abu Dhabi et la condamnation pénale qu’elle lui a récemment value, malgré ses mensonges, le conseiller d’Etat démissionnaire a réalisé un score assourdissant, hier, au premier tour de l’élection partielle au Conseil d’Etat. Donné mort politiquement par beaucoup, Pierre Maudet a pourtant terminé deuxième (23% des voix), derrière la Verte Fabienne Fischer (30%), et loin devant le candidat de son ex-formation politique, le PLR Cyril Aellen, troisième (16%).

Reproches «injustes» et «posture de victime»

Candidat malheureux d’un PLR en crise, Cyril Aellen (qui ne se présentera pas au second tour – il l’avait promis s’il ne finissait pas dans le duo de tête), relève cependant que le conseiller d’Etat démissionnaire a mathématiquement beaucoup perdu de l’appui populaire qui lui avait permis de triompher lors de l’élection de 2018. En tête de la course au Conseil d’Etat, la Verte Fabienne Fischer n’a pas souhaité s’épancher sur Pierre Maudet. «Aux citoyens maintenant de dire quel projet ils veulent. Je prône des valeurs de sincérité et d’honnêteté pour une Genève plus sociale, en faveur de l’environnement. Nous devons changer de cap en matière climatique et énergétique.»