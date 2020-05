Hockey sur glace

Sidney Crosby offre 100'000 repas

Le joueur vedette de Pittsburgh vient en aide aux personnes de Pennsylvanie touchées par la crise.

Le don du capitaine des Penguins correspond à 55'000 kilos de nourriture qui seront distribués dans 11 comtés de la région par le biais de multiples programmes d'aide. «J'ai constaté que les gens de Pittsburgh se mobilisaient pour s'aider les uns les autres et je voulais m'impliquer», a expliqué Crosby au site de la NHL. Et d'ajouter: «La Food Bank (banque alimentaire) et son personnel font un travail remarquable pour fournir de la nourriture à beaucoup de gens, et je suis fier de m'associer avec eux pendant ces temps difficiles.»