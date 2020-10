People : Siège auto à 8000 dollars pour la fille de Cardi B

La sécurité d'un enfant n'a pas de prix mais quand même: le rappeur Offset, mari de Cardi B et papa de leur petite Kulture, 2 ans, n'a vraiment pas lésiné sur les moyens.

Quand à peu près tous les parents du monde auraient pris un siège standard, sécurisé et confortable mais à un prix raisonnable, le rappeur Offset a mis le paquet et acheté un siège de la marque Rolls-Royce, brodé au nom de la petite fille et entièrement recouvert de cuir marron. Un atout certain pour nettoyer l'accessoire qui sera «recouvert de beurre de cacahuète et de confiture dans une semaine», a indiqué Offset dans sa publication Instagram.