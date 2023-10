Israël permet l’entrée d’aide humanitaire à Gaza depuis l’Egypte

Nourriture, eau et médicaments

«Ne vous faites pas consommer par la rage»

Joe Biden a précisé qu’Israël avait approuvé l’entrée d’aide dans Gaza via l’Egypte «au plus vite» et ajouté que les Etats-Unis travaillaient avec ses partenaires pour que «les camions passent la frontière le plus tôt possible». Il a également annoncé qu’il demanderait «cette semaine» au Congrès une aide «sans précédent» pour l’allié israélien, qu’il a averti de ne pas répéter les «erreurs» faites par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, motivées par la «colère». «Je vous avertis au moment où vous ressentez cette rage: ne vous faites pas consommer par elle. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux Etats-Unis. Alors que nous réclamions justice et avons eu justice, nous avons également fait des erreurs». Le président américain a affirmé que la guerre actuelle, déclenchée par l’attaque du Hamas et qui a fait des milliers de morts, renforçait sa «détermination» en faveur d’une solution à deux Etats, israélien et palestinien.