Hockey sur glace – Siegenthaler et Suter se distinguent, Schmid se troue

Nouveaux matches reportés

Le nombre de joueurs des Bruins entrés en protocole Covid est passé à dix ces derniers jours, après l’annonce de l’ajout dans cette liste de Taylor Hall et Curtis Lazar. Boston devait jouer contre Montréal samedi soir, mais ce match avait d’ores et déjà été reporté à vendredi. Les Bruins n’iront donc pas non plus à Ottawa dimanche et n’affronteront pas non plus Carolina mardi.