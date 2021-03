28 secondes de jeu, c’est tout

Mais l’entraîneur en chef des Caps Peter Laviolette ne lui a accordé que 28 secondes de jeu, les 28 dernières une fois que la cause était entendue. « Ce n’était pas une décision contre Siegie, a justifié le coach. Nous avions un plan de match, celui de composer avec onze d’attaquants et doubler certaines présences de nos joueurs de centre, et nous nous y sommes tenus. »