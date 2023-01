Meyrin: Sièges vides à la Mairie, deux anciens cadors à la rescousse 

Le Conseil administratif de la ville de Meyrin fait face à des difficultés de personnel. Deux de ses membres ne peuvent plus assumer leur charge. Selon nos informations, Eric Cornuz (Les Verts) et Nathalie Leuenberger (PS) sont à l’arrêt à 100% pour des raisons qui n’ont pas été précisées. Le Conseil d’Etat a annoncé, vendredi, la nomination d’anciens poids lourds de la politique genevoise pour suppléer provisoirement les absents, en application de l’article 96 de la loi sur l'administration des communes. Il s’agit de l’ancienne maire de la Ville de Genève, Sandrine Salerno (PS), et de l’ex-conseiller d’Etat écologiste, Robert Cramer, en qualité d’administratrice et administrateur provisoires de la commune. Leur entrée en fonction est immédiate.