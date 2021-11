Russie : Siemens planche sur un TGV reliant Saint-Pétersbourg à Moscou en 2 h 30

Selon le groupe, la future ligne devrait être mise en service en 2028. Les trains à très grande vitesse – de construction germano-russe – qui l’emprunteront rouleront à 360 km/h en moyenne.

Selon des informations diffusées précédemment par RZD, les chemins de fers russes, ces nouveaux trains permettront de parcourir les quelque 700 km qui séparent les deux principales villes russes en allant jusqu’à 400 km/h. Le train le plus rapide entre Moscou et Saint-Pétersbourg met actuellement un peu moins de 4 h, et c’est une des lignes les plus utilisées du pays. Les points d’arrivée à Moscou et Saint-Pétersbourg de la nouvelle ligne ultrarapide devraient être prêts dès 2024.