Dans un final totalement fou, qui l’a vu mener de deux longueurs avant de perdre le fil, le HC Sierre s’est incliné après 89 minutes lors de la deuxième prolongation à Olten et se retrouve éliminé de la course au titre.

Evgueni Chiriaev face à Remo Giovannini. Freshfocus

Quelle fin de partie complètement débridée! Ce quatrième acte des quarts de finale de play-off entre Olten et Sierre a été le plus riche en rebondissements de la série. Les Valaisans, qui ont longtemps tenu le bon bout et mené au score, ont cédé sous la pression adverse dans les onze dernières minutes avant d’arracher une égalisation venue de nulle part à 67 secondes du terme et de finalement s’incliner lors de la deuxième prolongation suite à une réalisation de Dion Knelsen après 88’42 !

Cette très longue soirée n’aurait en tout cas pu plus mal débuter pour les Sierrois, qui ont concédé l’ouverture sur la première opportunité du match après 88 secondes. Evgeni Chiriaev, d’un coup d’œil inspiré, offrait une diagonale rêvée à Diego Schwarzenbach. Esseulé au second poteau, le N° 72 du EHCO n’a eu qu’à loger la rondelle au fond des filets. Relégué au rôle de 13e attaquant vendredi dernier, l’indéboulonnable attaquant du Kleinholz a profité de sa position plus avantageuse dans l’alignement pour mettre sa formation à l’aise.

Rimann égalise

Et pousser le HC Sierre plus proche encore du précipice. Ce dernier a néanmoins répondu avec une certaine autorité. C’était le moment ou jamais. Incapable jusque-là de hausser son niveau de jeu dans cette série après avoir déjà atteint son plein potentiel en saison régulière, la troupe à Dany Gélinas a semblé vouloir livrer davantage qu’un baroud d’honneur.

Elle a tiré profit de l’inhabituelle liberté accordée par son adversaire pour se relancer. Comme sur l’égalisation de Rémy Rimann, intervenue deux minutes après le 1-0.

L’attaquant de poche, laissé seul devant le gardien Silas Matthys, a habilement mis celui-ci hors de position avant de terminer le travail. Les événements se sont ensuite accélérés aux alentours du quart d’heure, période choisie par les Valaisans pour prendre l’ascendant. Si l’envoi d’Arnaud Montandon, en jeu de puissance, n’a pas fait mouche (13e), celui d’Eliot Bernazzi, à 5 contre 5 dans la minute suivante, a lui été plus concluant, avec l’heureuse et involontaire participation de Nelo Surdez, à la déviation.

Sierre reste l’outsider

C’est sur une nouvelle frappe longue distance, celle de Goran Bezina, que le HCS a fait le break, juste avant la pause. Pour la première fois de la série, il s’est retrouvé à devoir gérer une avance de deux longueurs. Car c’est bien de gestion dont il a été question dans la période intermédiaire. Les souris soleuroises, c’était attendu, ont pris possession du territoire adverse et rapidement réduit l’écart par le défenseur Simon Lüthi d’un tir dans la lucarne. Restait alors une moitié de match à disputer et la question était de savoir si l’outsider anniviard aurait la force nécessaire, mentale comme physique, pour tenir le coup.

Inévitable Montandon

Si la physionomie du duel n’a pas véritablement été bouleversée – Olten demeurant plus présent en zone adverse et plus menaçant – Arnaud Montandon a apporté une grosse bouffée d’oxygène à son équipe alors que Mason McTavish purgeait la troisième pénalité alémanique. Les hommes d’expérience de Graben ont ainsi montré la voie à suivre, bien soutenus par une 4e ligne offensive remuante.

Alors que la défense, amputée d’Eliott Meyrat (blessé), a dû tourner à six éléments, elle a réussi le tour de force de museler la majeure partie de la rencontre la première triplette offensive d’en face (Nunn-Knelsen-McTavish), la plus prolifique de la ligue après trois matches de play-off. Elle a également pu compter sur le soutien indispensable de Reto Giovannini, harcelé pendant près de deux tiers.

Il a fallu que Thibaut Monnet, coiffé mardi du casque distinctif de topscorer, lance bien malgré lui Dion Knelsen dans la zone sierroise pour que le Canadien ramène son collectif à une longueur. Les Valaisans se sont courageusement accrochés à leur maigre avantage. Bec et ongles.

Le coup du chapeau de Knelsen

Cela n’a malheureusement pas suffi. Giovannini ne parvenait à capter la rondelle et Simon Lüthi, en embuscade, détruisait, à six minutes et demie, tout le boulot accompli par Sierre jusque-là. En l’espace de quelques minutes, les espoirs du quatrième de la saison régulière s’étaient envolés, croyait-on.

A bout de souffle, presque dépité, il laissait Knelsen inscrire le cinquième dans l’enchaînement, jusqu’à ce que Thomas Dolana, excentré à 67 secondes de ce que d’aucun imaginait être la fin d’un beau mais trop bref concours, ne trompe Matthys contre toute attente. La suite, on la connaît.

Le festival offensif a pris fin. Les acteurs ont resserré leur garde et ce n’est qu’à 23h22 que l’élimination a été officialisée sur un coup du chapeau du capitaine Knelsen.

Olten – Sierre 6-5 ap (1-1 1-3 3-1) Kleinholz. Huis clos. Arbitres: MM. Potocan, Weber, Ammann et Baumgartner. Buts: 2e Schwarzenbach (Chiriaev) 1-0, 4e Rimann (Castonguay, Dolana) 1-1, 14e Surdez (Bernazzi, Jolliet) 1-2, 19e Bezina (Monnet, Rimann) 1-3, 27e Lüthi (Nunn, McTavish) 2-3, 30e A. Montandon (Castonguay, M. Montandon/5 c 4) 2-4, 49e Knelsen 3-4, 54e Lüthi (Horansky) 4-4, 56e Knelsen (Nunn) 4-5, 59e Dolana (Dozin, Wyniger/ 6 c 5) 5-5, 89e Knelsen (Nunn) 6-5. Olten: Matthys; Lüthi, Stämpfli; Elsener, Ph. Rytz; Weisskopf, Maurer; Gurtner; Nunn Knelsen, McTavish; Schwazenbach, Chiriaev, Horansky; Fogstad Vold, Fuhrer, Othmann; Oehen, Schwab, Weder; Portmann. Entraîneur: Söderström. Sierre: Giovannini; M. Montandon, Berthoud; Dozin, Brantschen; Wyniger, Bezina; Asselin, A. Montandon, Heinimann; Dolana, Castonguay, Monnet; Kyparissis, Bonvin, Rimann; Bernazzi, Jolliet, Surdez; Dayer. Entraîneur: Gelinas. Notes: Sierre sans Fellay, Meyrat (blessés), Molinari, Privet ni Vouardoux (surnuméraires). Sierre évolue sans gardien de 58’46 à 58’54. Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 3 x 2’ contre Sierre.