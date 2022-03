Hockey sur glace – Sierre encore battu par Olten, le HCC gagne après 98 minutes

La deuxième soirée des quarts de finale des play-off de Swiss League, qui se disputent au meilleur des sept matches, a souri à La Chaux-de-Fonds, mais pas au HC Sierre. Le HCC s’est imposé à Viège 4-3 ap (0-2 2-1 1-0) et mène sa série 2-0, alors que les Valaisans se sont inclinés à domicile contre Olten 2-4 (1-1 0-2 1-1) et sont menés 0-2 dans la série.

À Viège, il a fallu disputer deux prolongations pour connaître le vainqueur du deuxième face-à-face. C’est finalement Julien Privet, à la 98e minute, qui a marqué le but de la victoire et offert un deuxième point dans la série au HCC. Pourtant Viège semblait avoir fait le plus dur puisqu’il menait 3-1 à la 38e minute. Mais dans la minute qui a suivi, les Valaisans ont disjoncté et se sont retrouvés à 3 contre 5. Une opportunité que les Abeilles ont saisie, Toms Anderssons marquant le 2-3 (39e). Tirant deux fois plus aux buts que leur adversaire dans le dernier tiers, les Neuchâtelois sont revenus à égalité par l’entremise de Loïc In-Albon (53e). Puis, Julien Privet a clos la soirée.